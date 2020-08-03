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Тимур Низаев: на Олимпиаде-80 было шик-блеск красота

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200803/14695156/Timur-Nizaev-na-Olimpiade-80-bylo-shik-blesk-krasota.html

Спортивный журналист делится воспоминаниями о том, как проходили Олимпийские игры-80 и что было сделано для представителей международной прессы.

Известный спортивный обозреватель советской эпохи Тимур Низаев с теплом вспоминает Олимпиаду-80 в Москве. Она стала для него самой незабываемой, словно первая любовь.

На Олимпийских играх ему удалось завязать полезные знакомства, обрести друзей и провести интервью с чемпионами из Узбекистана. 

Спортивный журналист Тимур Низаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Низаев: первая олимпийская любовь, двойной счет и несостоявшееся интервью

Тимур Таджиевич рассказывает, что организация мероприятий прошла на высоком уровне. Представители зарубежных СМИ жили в комфортабельных номерах, для них был организован шикарный пресс-бар. Он также смог привезти много сувениров своим родным.

Остались в памяти и необычные моменты. О том, что произошло в пресс-баре и какие журналистские хитринки использовали его белорусские коллеги, смотрите в видеосюжете.




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