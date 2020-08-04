Вечный зов: в Калужской области обнаружены останки 256 солдат

Сотрудники Следственного комитета РФ в ходе поисковой операции подняли из земли останки более 200 солдат Красной армии. Раскопки проводились в рамках экспедиции поискового общественного объединения "Память".

В Боровском районе Калужской области обнаружены останки 256 красноармейцев, погибших около деревни Иклинское во время контрнаступления советских войск под Москвой в декабре 1941-январе 1942 года.

Поисковые работы длились три дня — с 17 по 20 июля — в четырех ранее неизвестных захоронениях времен Великой Отечественной войны.

Сейчас поисковики устанавливают личности погибших. Останки будут перезахоронены на территории Боровского района с воинскими почестями.

Зимой 1941-1942 годов солдаты Красной армии прервали победное шествие фашистов и первый раз заставили их отступать. Боевые действия на территории Боровского района, который в то время входил в Московскую область, начались в октябре 1941-го в ходе реализации немецкого плана наступления на столицу СССР под названием "Операция Тайфун". Советские войска прорвали позиции врага и освободили Иклинское, после чего началось постепенное продвижение на запад.