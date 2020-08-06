Трагедия в Хиросиме: 75 лет боли. Архивные кадры

Ровно 75 лет назад японский город Хиросима стал первой жертвой атомной бомбардировки. Эту дату человечество запомнило навсегда, отметив ее в календаре Всемирным днем борьбы за запрет ядерного оружия.

В июле 1945-го в Аламогордо успешно завершились испытания первой в мире атомной бомбы. Этот факт поставил американское руководство перед выбором: вторжение войск на Японские острова, что привело бы, по расчетам военных, к потерям до двухсот пятидесяти тысяч солдат и офицеров, или применение ядерного оружия.

Выбрали второе. Шестого августа 1945 года около семи часов утра японские радары зафиксировали три приближающихся американских самолета. Посчитав, что полет совершается с разведывательными целями, воздушную тревогу отменили. Но уже в 8.15 с высоты более девяти тысяч километров была сброшена бомба. Взрыв прогремел через 45 секунд.

Девяносто процентов людей, находившихся на расстоянии менее восьмисот метров от эпицентра, погибли — они превратились в уголь. Световое излучение оставило силуэты человеческих тел на асфальте, на стенах домов. Огненный смерч охватил одиннадцать квадратных километров города. Погибло около 200 тысяч человек.