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Трагедия в Хиросиме: 75 лет боли. Архивные кадры
Ровно 75 лет назад японский город Хиросима стал первой жертвой атомной бомбардировки. Эту дату человечество запомнило навсегда, отметив ее в календаре Всемирным днем борьбы за запрет ядерного оружия.
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PT2M59S
2020-08-06T16:25Z
Ровно 75 лет назад японский город Хиросима стал первой жертвой атомной бомбардировки. Эту дату человечество запомнило навсегда, отметив ее в календаре Всемирным днем борьбы за запрет ядерного оружия.
В июле 1945-го в Аламогордо успешно завершились испытания первой в мире атомной бомбы. Этот факт поставил американское руководство перед выбором: вторжение войск на Японские острова, что привело бы, по расчетам военных, к потерям до двухсот пятидесяти тысяч солдат и офицеров, или применение ядерного оружия.
Выбрали второе. Шестого августа 1945 года около семи часов утра японские радары зафиксировали три приближающихся американских самолета. Посчитав, что полет совершается с разведывательными целями, воздушную тревогу отменили. Но уже в 8.15 с высоты более девяти тысяч километров была сброшена бомба. Взрыв прогремел через 45 секунд.
Девяносто процентов людей, находившихся на расстоянии менее восьмисот метров от эпицентра, погибли — они превратились в уголь. Световое излучение оставило силуэты человеческих тел на асфальте, на стенах домов. Огненный смерч охватил одиннадцать квадратных километров города. Погибло около 200 тысяч человек.