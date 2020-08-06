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Российские военные засекли у границ самолеты-разведчики США — видео перехвата

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YouTube / Минобороны России
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Sputnik Узбекистан
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Минобороны РФ опубликовало кадры перехвата американских самолетов-разведчиков российским Су-27 над нейтральными водами Черного моря.

Два иностранных самолета, приближающихся к российским границам, вовремя заметили дежурные силы ПВО Южного военного округа.

Для перехвата американских разведчиков в воздух был поднят истребитель Су-27. 

Военные отогнали патрульный самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, не допустив тем самым нарушения государственной границы России. 

"После разворота американских самолетов-разведчиков от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что российская сторона действовала "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Как это было — смотрите в нашем видео!

Теги:
ВМС США, ВВС США, самолет, разведчики, Минобороны РФ



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