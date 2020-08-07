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Поисково-спасательная операция, музыка и прерванная свадьба: последние видео из Бейрута

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Sputnik Узбекистан
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В Бейруте российские спасатели в три смены проводят поисково-спасательные работы. По последним данным, погибли около 150 человек.

Российские спасатели приступили к поисково-спасательным работам в Бейруте. Первым делом разгребают участки, на которые указали кинологи с собаками. Работы ведут в три смены. Всего в Ливан приехали 150 специалистов из России. Недалеко от места взрыва они развернули аэромобильный госпиталь МЧС. Там российские врачи и психологи оказывают медпомощь и поддержку пострадавшим. Таких в Бейруте - более пяти тысяч. По последним данным, погибли около 150 человек. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Помимо спасателей и врачей на помощь жителям ливанской столицы отправились сотни волонтеров. На видео попал момент, как девушка играет на пианино, пока они расчищают разрушенные квартиры.




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