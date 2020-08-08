Крики, слезы, разбитые стекла: кадры со свадьбы в Бейруте, которую прервал взрыв

Многие пары в это время, ни о чем не подозревая, шли к алтарю. Одна из них — в церкви в 17 километрах от эпицентра взрыва. Ударная волна огромной силы выбила стекла в здании. Люди в ужасе, с криками и плачем, выбежали на улицу.
По данным властей Ливана, причиной взрыва в порту стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. Повреждена половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.
Правительство объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. Погибли более 150 человек, свыше пяти тысяч пострадали.