Российские десантники совершили прыжок с самолета Ан-2 — кадры от первого лица

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Жителям Сохского района выделят участки в Фергане для земледелия и новостроек Земельные площади под эти цели будут выделять хокимом района до 1 января 2022 года. Об этом говорится в постановлении президента. 0

Между Ферганой и Сохским районом будет запущено авиасообщение Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Сохского района Ферганской области в 2020–2021 годах". 124