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Российские десантники совершили прыжок с самолета Ан-2 — кадры от первого лица

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YouTube / Минобороны России
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Sputnik Узбекистан
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Минобороны РФ опубликовало яркое видео первого учебно-тренировочного прыжка военнослужащих Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.

Прыжок выполнялся на аэродроме Клоково, приземлились военнослужащие на площадке, расположенной в населенном пункте Слободка в Тульской области. 

Как это было — смотрите в видео!

Теги:
прыжок, десантник, Минобороны РФ



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