Российские десантники совершили прыжок с самолета Ан-2 — кадры от первого лица

Прыжок выполнялся на аэродроме Клоково, приземлились военнослужащие на площадке, расположенной в населенном пункте Слободка в Тульской области.
Как это было — смотрите в видео!
Минобороны РФ опубликовало яркое видео первого учебно-тренировочного прыжка военнослужащих Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.
Прыжок выполнялся на аэродроме Клоково, приземлились военнослужащие на площадке, расположенной в населенном пункте Слободка в Тульской области.
Как это было — смотрите в видео!
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