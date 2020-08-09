День выборов: очередь из граждан Беларуси у посольства в Москве попала на видео

В Москве возле посольства Беларуси очередь из желающих проголосовать на выборах президента растянулась на километр. Корреспондент Sputnik насчитал от 3 до 5 тысяч избирателей.

Сегодня – основной день голосования на президентских выборах.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Также в бюллетенях есть графа "против всех".

По данным ЦИК на 14.00, явка на выборах составила 65,19%.

Это значит, что выборы в стране состоялись, поскольку требовалось, чтобы свой голос отдали более 50% граждан Беларуси, включенных в списки избирателей.

Эксклюзивные кадры из Москвы – в нашем видео.