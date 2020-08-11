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Лукашенко: Майдана в Беларуси не будет, как бы это кому-то ни хотелось — видео

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Действующий президент Беларуси призвал своих граждан утихомириться и успокоиться. По его словам, все, что сейчас происходит в стране, было предсказуемо.

Отметим, что уже второй день в республике идут несанкционированные акции протеста.

© Sputnik / Валерий Мельников
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Полное заявление Александра Лукашенко о митингах в стране – смотрите в видео.

Напомним: выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По предварительным данным, действующий глава государства набрал 80,08% голосов.

Окончательные итоги голосования Центризбирком намерен объявить в пятницу. 

По предварительным данным, на втором месте — Светлана Тихановская, которую поддержали 10,09% избирателей, далее идут Анна Канопацкая (1,68%), Андрей Дмитриев (1,21%) и Сергей Черечень (1,15%).

Против всех выступили 4,6% избирателей.

Теги:
Майдан, Президент, выборы, Митинг, протесты, Александр Лукашенко, Беларусь



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