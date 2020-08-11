Баррикады и столкновения с ОМОНом: второй день протестов в Минске

В столице Беларуси второй день не утихает волна протестов, связанная с итогами президентских выборов. Участники демонстрации считают, что результаты были сфальсифицированы. Во время проведения манифестации погиб один человек.

В Минске второй день продолжаются несанкционированные акции протеста против итогов президентских выборов. Известно, что победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов.

На улицы столицы и других городов Беларуси вышли люди, считающие, что результаты выборов были сфальсифицированы. Акции протеста переросли в беспорядки, и начались столкновения с ОМОНом. Для разгона демонстраций силовики применяли светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ, а также использовали дубинки и резиновые пули.

Как сообщают в МВД Беларуси, во время столкновений силовиков с протестующими погиб один человек. По словам представителей ведомства, мужчина пытался бросить в сотрудников правоохранительных органов неустановленное взрывное устройство, но оно сдетонировало у него в руках. В результате взрыва он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Как проходила акция протеста, можно посмотреть в сюжете.

Видео предоставлено Sputnik Беларусь.