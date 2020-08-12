Не видят никаких краев — Лавров о санкционной политике США

На пресс-конференции по итогам переговоров глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что решение о том, у кого покупать энергоносители, — суверенное дело Евросоюза, и никто извне не может диктовать ему энергетическую политику.
"Мы должны констатировать, что санкции между партнерами — это неверный, ложный путь", — сказал министр.
Он также отметил, что внутри ЕС обсуждается вопрос о том, насколько экстерриториальные санкции нарушают международное право, и подчеркнул, что "четко озвучил" эту позицию в разговоре с госсекретарем США.
Лавров добавил, что Соединенные Штаты Америки преследуют "без всякого дипломатического оформления грубо одну цель: иметь возможность и право делать все, что им заблагорассудится и в мировой политике, и в мировой экономике".
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