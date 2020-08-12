Не видят никаких краев — Лавров о санкционной политике США

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили ответные меры на американские санкции против газопровода "Северный поток-2".

На пресс-конференции по итогам переговоров глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что решение о том, у кого покупать энергоносители, — суверенное дело Евросоюза, и никто извне не может диктовать ему энергетическую политику.

"Мы должны констатировать, что санкции между партнерами — это неверный, ложный путь", — сказал министр.

Он также отметил, что внутри ЕС обсуждается вопрос о том, насколько экстерриториальные санкции нарушают международное право, и подчеркнул, что "четко озвучил" эту позицию в разговоре с госсекретарем США.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ считает неправомерными санкции, к которым прибегают как США, так и ЕС. Однако, по словам министра, Евросоюз, продвигая свои односторонние санкции, воздерживается от их экстерриториального применения, тогда как США здесь "не видят никаких красных линий, никаких краев".

Лавров добавил, что Соединенные Штаты Америки преследуют "без всякого дипломатического оформления грубо одну цель: иметь возможность и право делать все, что им заблагорассудится и в мировой политике, и в мировой экономике".

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