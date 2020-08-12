14:10 12 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск
Видео

Не видят никаких краев — Лавров о санкционной политике США

Получить короткую ссылку
1510
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly .
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200812/14755881/Ne-vidyat-nikakikh-kraev--Lavrov-o-sanktsionnoy-politike-SShA.html

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили ответные меры на американские санкции против газопровода "Северный поток-2".

На пресс-конференции по итогам переговоров глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что решение о том, у кого покупать энергоносители, — суверенное дело Евросоюза, и никто извне не может диктовать ему энергетическую политику.

"Мы должны констатировать, что санкции между партнерами — это неверный, ложный путь", — сказал министр.

Он также отметил, что внутри ЕС обсуждается вопрос о том, насколько экстерриториальные санкции нарушают международное право, и подчеркнул, что "четко озвучил" эту позицию в разговоре с госсекретарем США.

Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Владимир Трефилов
"Северный поток–2": почему американцы давят на европейцев — эксперт
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ считает неправомерными санкции, к которым прибегают как США, так и ЕС. Однако, по словам министра, Евросоюз, продвигая свои односторонние санкции, воздерживается от их экстерриториального применения, тогда как США здесь "не видят никаких красных линий, никаких краев".

Лавров добавил, что Соединенные Штаты Америки преследуют "без всякого дипломатического оформления грубо одну цель: иметь возможность и право делать все, что им заблагорассудится и в мировой политике, и в мировой экономике".

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
санкции, США, Германия, Видео, Хайко Маас, политика, МИД России, Россия, Сергей Лавров



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске (11 августа 2020).
Вторая ночь протестов в Беларуси после выборов — 18 сильных снимков
Не видят никаких краев: Лавров и Маас обсудили санкции США против Северного потока - 2
Не видят никаких краев — Лавров о санкционной политике США
Президентские выборы – 2020: ход голосования 9 августа | Инфографика sputnik.by
Выборы президента Беларуси-2020: ход голосования и явка избирателей



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться