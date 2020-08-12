Ливанцы достигли поставленной цели: правительство страны ушло в отставку

На кадрах - тысячи митингующих, которые вышли на улицы Ливана с требованиями отставки правительства и реформ.

Протесты в Бейруте после взрывов в порту ливанской столицы не прошли бесследно. Демонстранты добились выполнения своих требований.

В конечном счете, правительство Ливана объявило об отставке. Глава кабмина заявил, что министры слагают свои полномочия, чтобы встать на сторону народа и попытаться изменить ситуацию в стране к лучшему. Каким образом они собираются это делать и что по поводу отставки решил президент Ливана - в нашем видео.

Сильнейший взрыв произошел в Ливане вечером 4 августа. Трагедия унесла жизни по меньшей мере 157 человек. Более 6 тысяч человек госпитализированы с ранениями. Больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Людей продолжают искать под завалами.