Праздничные залпы в небе: как в России отметили День ВВС — видео

12 августа в РФ отмечается важная дата — День Военно-воздушных сил. Сегодня по всей стране поздравляют военных летчиков.

Военно-воздушный флот России был основан императором Николаем II ровно 108 лет назад — 12 августа 1912 года.

С тех пор военная авиация активно развивалась и сейчас считается одной из сильнейших в мире.

Сегодня на вооружении у ВВС РФ находятся свыше 1,8 тысячи самолетов: это истребители, штурмовики, стратегические и дальние бомбардировщики, военно-транспортные, ударные и учебно-тренировочные самолеты, самолеты-заправщики, а также авиационные комплексы дальнего радиолокационного обнаружения.

Кроме того, в состав ВВС РФ входят 1,5 тысячи ударных, многоцелевых и транспортно-десантных вертолетов.

Также в ВВС имеются пять пилотажных групп: "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России", "Крылья Тавриды" и "Беркуты".

Смотрите видео праздничного залпа в честь Дня Военно-воздушных сил, опубликованного Министерством обороны РФ!