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Российский Су-27 перехватил американского разведчика над Черным морем

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После того, как американский разведчик развернулся от российской госграницы, Су-27 вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено.

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря засекли воздушную цель, которая приближалась к госгранице России, сообщает РИА Новости.

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РИА Новости
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Из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят истребитель Су-27. Российское воздушное судно приблизилось к цели на безопасное расстояние, идентифицировав ее как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США.

После того, как американский разведчик развернулся от российской госграницы, Су-27 вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено.

Полет Су-27 проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.




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