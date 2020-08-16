Сквозь завесу тумана: учения военных ЦВО РФ

По сценарию, противник вскрыл базовые районы расположения войск. Для выхода из-под удара условного противника командование приняло решение произвести передислокацию войск в запасные районы.

В рамках проводимого двустороннего учения военнослужащие общевойскового объединения ЦВО под прикрытием вертолетов и дымовых завес перебросили военную технику и личный состав на запасные районы на полигонах в Кемеровской области и Республики Тыва.

Согласно сценарию, противник вскрыл базовые районы расположения войск. Для выхода из-под удара условного противника командование приняло решение произвести передислокацию войск в запасные районы.

Для прикрытия действий личного состава от средств разведки и высокоточного оружия специалисты радиационной, химической и биологической защиты с помощью модернизированных комплексов термодымовой аппаратуры ТДА-3 осуществили постановку аэрозольных завес.

Во время совершения марша поддержку с воздуха обеспечили экипажи ударных вертолетов Ми-24П и многоцелевых Ми-8АМТШ.