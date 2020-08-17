Шахрам Гиясов нокаутировал Кампоса и одержал победу в поединке — видео

26-летний узбекистанец (10−0, 8 КО) нокаутировал соперника в третьем раунде и одержал уверенную победу!
Как это было — смотрите в видео!
Соперником узбекского боксера стал никарагуанец Уинстон Кампос (31−8−6, 19 КО). Он заменил Франсиско Рохо, с которым должен был изначально пройти бой, однако за несколько дней до поединка у него обнаружили COVID-19.
26-летний узбекистанец (10−0, 8 КО) нокаутировал соперника в третьем раунде и одержал уверенную победу!
Как это было — смотрите в видео!
Вечером 16 августа в аэропорту имени Ислама Каримова приземлился борт из Москвы с группой российских медиков. Их миссия – оказать содействие коллегам в стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией.
По сценарию, противник вскрыл базовые районы расположения войск. Для выхода из-под удара условного противника командование приняло решение произвести передислокацию войск в запасные районы.
После того, как американский разведчик развернулся от российской госграницы, Су-27 вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено.
В Узбекистане с 15 августа постепенно снимают ограничения, вызванные эпидемией коронавируса. В столице заработал общественный транспорт, в том числе закрытый с конца марта метрополитен. Также запущены несколько железнодорожных рейсов внутри страны.
В ходе проведенных проверок в 30 аптеках республики были обнаружены различные виды нарушений. Подробнее — в материале.
Кинохудожник был задействован в создании фильмов "Шум бола" ("Озорник") , "Хаёт мазмуни" ("Смысл жизни"), "Последняя сказка Шахерезады", "Огненные барабаны", "Петр Великий" и других. Многие картины вошли в историю узбекского кинематографа ХХ века.
В Управлении международных образовательных программ подтвердили готовность перехода к практическому сотрудничеству на основе меморандума, подписание которого запланировано на ближайшее время.
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