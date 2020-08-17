18:04 17 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск
Видео

Шахрам Гиясов нокаутировал Кампоса и одержал победу в поединке — видео

Получить короткую ссылку
21900
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / DAZN USA
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/11/14787999.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200817/14788056/Shakhram-Giyasov-nokautiroval-sopernika-i-oderzhal-pobedu-v-poedinke--video.html

Соперником узбекского боксера стал никарагуанец Уинстон Кампос (31−8−6, 19 КО). Он заменил Франсиско Рохо, с которым должен был изначально пройти бой, однако за несколько дней до поединка у него обнаружили COVID-19.

26-летний узбекистанец (10−0, 8 КО) нокаутировал соперника в третьем раунде и одержал уверенную победу!

Как это было — смотрите в видео!




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина
В Узбекистане прошел первый коллективный намаз после карантина — фото
Шахрам Гиясов нокаутировал Кампоса и одержал победу в поединке — видео
Пять советов для тех, кто переболел COVID-19
Как восстановить здоровье после COVID-19



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться