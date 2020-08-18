США остались без поддержки европейских союзников по иранскому вопросу

Резолюция Вашингтона о продлении запрета на поставки вооружения Тегерану была отклонена Советом Безопасности ООН. Штаты поддержали только доминиканцы. Против выступили Россия и Китай. Остальные воздержались.

США лишились поддержки европейских союзников, когда дело коснулось иранского вопроса.

Совбез ООН не принял резолюцию Вашингтона о продлении запрета на поставки вооружения Тегерану. Американцы заручились лишь поддержкой доминиканцев. Против выступили Россия и Китай. Остальные предпочли воздержаться.

В Москве провал инициативы США уже назвали "унизительной самоизоляцией". Да и сам Вашингтон признал, что это поражение, но сдаваться все равно не собирается.

Чего опасаются Штаты, что членам Совбеза ООН предложил Владимир Путин и когда Иран после 13-летнего перерыва сможет снова закупать военную технику - смотрите в нашем видео.