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"Чем вы будете дыру в бюджете наполнять?" - Гаспарян о ситуации в Беларуси

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Калийные удобрения, производство которых остановлено сегодня, - это важнейший экспортный продукт для Беларуси. В прошлом году за рубеж поставили удобрения на сумму 2,8 млрд долларов.

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал последние новости из Беларуси о том, что производитель калийных минеральных удобрений "Беларусь Калий" прекратил добычу руды.

Калийные удобрения, напоминает политолог, это важнейший экспортный продукт для Беларуси. В прошлом году за рубеж поставили удобрения на сумму 2,8 млрд долларов.

"Отсюда вопрос - а чем вы собираетесь дыру в бюджете наполнять?" - недоумевает Гаспарян, обращаясь к тем "выдающимся интеллектуалам, которые решили эту работу остановить".

А между тем, рассказывает политолог, президент Украины провел совещание с руководителями силовых структур по ситуации в Беларуси, где оценили возможные сценарии развития и возможные риски для Киева. Больше всего украинские власти опасаются, что ситуация выйдет из-под контроля и начнется гражданский конфликт.

Гаспарян уверен, что опасения обоснованы - в этой стране люди "не менее взвинчены пятью годами Порошенко и уже год как Зеленский демонит в полный рост".

"Кроме того, в Киеве рассчитывают, что если в Беларуси заполыхает, под шумок можно будет опять обтяпать какие-нибудь делишки на Донбассе," - комментирует политолог.

Также эксперт остановился на новостях из Молдовы, где также готовятся к президентским выборам.




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