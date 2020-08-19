Эскалация напряженности у западных границ России. Зачем США направляют военных в Польшу?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, связанную с расширением военного присутствия США в Польше. Она считает, что за маской обеспечения безопасности американцы прячут другие цели.

Мария Захарова высказалась по поводу расширения военного присутствия США в Польше.

Официальный представитель МИД России считает, что за маской обеспечения безопасности американцы прячут иные цели. Вашингтон и Варшава договорились о переброске дополнительных сил. В Польшу направили еще тысячу американских военных. И все это якобы для сдерживания России.

Чего на самом деле добиваются США у западных границ России — смотрите в нашем видео.