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Эскалация напряженности у западных границ России. Зачем США направляют военных в Польшу?

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Sputnik/RUPTLY
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200819/14801136/Eskalatsiya-napryazhennosti-u-zapadnykh-granits-Rossii-Zachem-SShA-napravlyayut-voennykh-v-Polshu.html

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, связанную с расширением военного присутствия США в Польше. Она считает, что за маской обеспечения безопасности американцы прячут другие цели.

Мария Захарова высказалась по поводу расширения военного присутствия США в Польше.

Официальный представитель МИД России считает, что за маской обеспечения безопасности американцы прячут иные цели. Вашингтон и Варшава договорились о переброске дополнительных сил. В Польшу направили еще тысячу американских военных. И все это якобы для сдерживания России.

Чего на самом деле добиваются США у западных границ России — смотрите в нашем видео.




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