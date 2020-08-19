АрМИ-2020: российские военные автоинспекторы в Узбекистане - видео

Всего в соревнованиях примут участие команды военной полиции и автоинспекции трех стран – России, Беларуси и Узбекистана. Смотрите видео!

Российская команда военных автоинспекторов провела первое занятие по военно-медицинской подготовке в рамках конкурса "Дорожный патруль" Армейских международных игр-2020, который пройдет в Узбекистане.

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Всего в соревнованиях примут участие команды военной полиции и автоинспекции трех стран – России, Беларуси и Узбекистана. Смотрите видео!

Известно, что два направления Международных армейских соревнований "АрМИ-2020" — "Военно-медицинская эстафета" и "Дорожный патруль" - пройдут с 23 августа по 5 сентября текущего года на полигоне "Фориш" в Джизакской области и в войсковой части города Коканда.

Напомним, в 2019 году узбекские военные участвовали в 14 состязаниях. Тогда национальная сборная республики заняла пятую строчку в медальном зачете среди десяти стран-участниц, завоевав "бронзу" в пяти соревнованиях, "серебро" — в четырех, "золото" — в "Танковом биатлоне" и "Военно-медицинской эстафете".