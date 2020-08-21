США поставили ультиматум РФ из-за отказа от санкций в отношении Ирана — видео

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России новым пакетом санкций, если та не будет согласна с ограничениями против Ирана.

Речь идет о запрете для Тегерана деятельности, связанной с обогащением урана, и об оружейном эмбарго.

Дело в том, что ранее Россия и Китай выступили против резолюции Вашингтона по иранскому вопросу.

В итоге Совбез ООН не поддержал инициативу американцев о продлении запрета на поставки военной техники в Иран.

Тогда США решили пойти другим путем, чтобы достичь своей цели, и перешли на язык санкций.

Вашингтон пообещал, что введет их в ближайшее время.

"Мы уже делали это (вводили ограничения. — Sputnik), когда видели, что государства нарушали действующие американские санкции. Мы каждую страну приводили к ответственности за это, и мы будем поступать также в отношении более широких санкций ООН", — отметил Майк Помпео.

Как на это отреагировали в России — смотрите в видеосюжете.