США поставили ультиматум РФ из-за отказа от санкций в отношении Ирана — видео

Речь идет о запрете для Тегерана деятельности, связанной с обогащением урана, и об оружейном эмбарго.
Дело в том, что ранее Россия и Китай выступили против резолюции Вашингтона по иранскому вопросу.
В итоге Совбез ООН не поддержал инициативу американцев о продлении запрета на поставки военной техники в Иран.
Тогда США решили пойти другим путем, чтобы достичь своей цели, и перешли на язык санкций.
Вашингтон пообещал, что введет их в ближайшее время.
"Мы уже делали это (вводили ограничения. — Sputnik), когда видели, что государства нарушали действующие американские санкции. Мы каждую страну приводили к ответственности за это, и мы будем поступать также в отношении более широких санкций ООН", — отметил Майк Помпео.
Как на это отреагировали в России — смотрите в видеосюжете.