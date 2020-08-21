17:46 21 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Видео

Российский Су-30СМ перехватил самолеты разведчики - видео

Получить короткую ссылку
47 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly .
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/15/14816646.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200821/14816705/Rossiyskiy-Su-30SM-perekhvatil-samolety-razvedchiki-video.html

У границ России перехватили два иностранных самолета-разведчика. Смотрите в видео, как истребители пресекли попытку вторжения в воздушное пространство РФ!

Их обнаружили над Черным морем с помощью средств контроля воздушного пространства. В небо тут же поднялся российский истребитель Су-30СМ.

Экипаж приблизился к неизвестным самолетам на безопасное расстояние и определил, что это французский "Атлантик-2" и британский R.1 "Сентинел".

Су-30СМ отогнал чужеземцев от российских границ и вернулся на аэродром.

Смотрите видео!

 

Теги:
военные, Россия, Россия, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ахсикент - название древней столицы в ферганской долине
Вся культура Узбекистана в одной гостинице — убранство отеля "Ахсикент"
Российский Су 30СМ перехватил самолеты разведчики
Российский Су-30СМ перехватил самолеты разведчики - видео
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться