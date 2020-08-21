Российский Су-30СМ перехватил самолеты разведчики - видео

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У границ России перехватили два иностранных самолета-разведчика. Смотрите в видео, как истребители пресекли попытку вторжения в воздушное пространство РФ!
Их обнаружили над Черным морем с помощью средств контроля воздушного пространства. В небо тут же поднялся российский истребитель Су-30СМ.
Экипаж приблизился к неизвестным самолетам на безопасное расстояние и определил, что это французский "Атлантик-2" и британский R.1 "Сентинел".
Су-30СМ отогнал чужеземцев от российских границ и вернулся на аэродром.
Смотрите видео!