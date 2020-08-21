21:06 21 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Видео

Подготовка к военному форуму "Армия-2020" почти завершена — видео

Получить короткую ссылку
24 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Sputnik на русском
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/15/14817167.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200821/14817540/Podgotovka-k-voennomu-forumu-Armiya-2020-pochti-zavershena--video.html

В подмосковной Кубинке, на территории парка "Патриот" почти завершена подготовка к проведению самого масштабного военно-технического форума истории — "Армия-2020".

Всего в выставке примут участие более 1,5 тысячи компаний из 72 стран. Они представят свыше 28 тысяч образцов вооружения и техники.

Свои национальные экспозиции представят Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан и Пакистан.

Подготовка узбекских военных к АрМИ 2020
Министерство обороны Узбекистана
Какими будут "Армейские игры-2020"

Десять из государств – Армения, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Ливан, Руанда, ЦАР, Южная Осетия – будут представлены делегациями высокого уровня.

В этом году территория ежегодной выставки увеличилась до рекордных 320 тысяч квадратных метров. Пандемия COVID-19 не омрачила запланированное мероприятие: в парке усилены меры безопасности, увеличено количество парковочных мест и расстояние между площадками форума.

Также над парком в воздух подняли воздушный шар с логотипом форума, с которого можно было рассмотреть масштаб предстоящей выставки.

Подробности — в видео!

Теги:
форум, Армия, АрМИ-2020



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кувшины и лаганы
Вся культура Узбекистана в одной гостинице — убранство отеля "Ахсикент"
Подготовка к военному форуму "Армия-2020" почти завершена — видео
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться