Подготовка к военному форуму "Армия-2020" почти завершена — видео

В подмосковной Кубинке, на территории парка "Патриот" почти завершена подготовка к проведению самого масштабного военно-технического форума истории — "Армия-2020".

Всего в выставке примут участие более 1,5 тысячи компаний из 72 стран. Они представят свыше 28 тысяч образцов вооружения и техники.

Свои национальные экспозиции представят Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан и Пакистан.

Десять из государств – Армения, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Ливан, Руанда, ЦАР, Южная Осетия – будут представлены делегациями высокого уровня.

В этом году территория ежегодной выставки увеличилась до рекордных 320 тысяч квадратных метров. Пандемия COVID-19 не омрачила запланированное мероприятие: в парке усилены меры безопасности, увеличено количество парковочных мест и расстояние между площадками форума.

Также над парком в воздух подняли воздушный шар с логотипом форума, с которого можно было рассмотреть масштаб предстоящей выставки.

Подробности — в видео!