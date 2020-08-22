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Полет российского истребителя МиГ-31 в стратосфере - видео

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Youtube / телеканал "Звезда"
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200822/14821228/Polet-rossiyskogo-istrebitelya-MiG-31-v-stratosfere-video.html

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 совершил головокружительный полет в стратосфере - смотрите видео!

Истребитель МиГ-31 поднялся в стратосферу.

Для таких высот потребовались максимальные скорости, но летчики пермского истребительного авиационного полка ЦВО справились.

Смотрите уникальное видео!

Теги:
Истребитель, Россия, Россия, видеоролик, Видео



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