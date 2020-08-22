Полет российского истребителя МиГ-31 в стратосфере - видео

Истребитель МиГ-31 поднялся в стратосферу.
Для таких высот потребовались максимальные скорости, но летчики пермского истребительного авиационного полка ЦВО справились.
Смотрите уникальное видео!
Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 совершил головокружительный полет в стратосфере - смотрите видео!
Истребитель МиГ-31 поднялся в стратосферу.
Для таких высот потребовались максимальные скорости, но летчики пермского истребительного авиационного полка ЦВО справились.
Смотрите уникальное видео!
Парк "Долина легенд" – самый масштабный проект развлекательного комплекса с уникальными современными аттракционами большинство из которых не имеют аналогов в ЦА.
В подмосковной Кубинке, на территории парка "Патриот" почти завершена подготовка к проведению самого масштабного военно-технического форума истории — "Армия-2020".
У границ России перехватили два иностранных самолета-разведчика. Смотрите в видео, как истребители пресекли попытку вторжения в воздушное пространство РФ!
Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России новым пакетом санкций, если та не будет согласна с ограничениями против Ирана.
Ранее в социальных сетях уже писали о том, что Камалов умер, однако 17 августа в пресс-службе администрации Бухарской области все эти сведения назвали ложными.
В рамках визита в Самарканд российская команда ознакомилась с историческими достопримечательностями древнего города и достопримечательностями Самарканда.
В результате ДТП машина скорой помощи перевернулась, ее водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik