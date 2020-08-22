Невиданный Чарвак: как оживает после запрета главный курорт страны — видео

В этом году привычного столпотворения на побережье нет — большинство отдыхающих все-таки избегают места массового скопления людей, так что привычных многочасовых изнуряющих пробок на курорт и гвалта у воды в этом сезоне не наблюдается.
Уровень воды в Чарваке заметно упал, оголив суглинистое дно и отодвинув береговую линию на десятки метров. Теперь до желанной влаги приходится преодолеть лишнее расстояние по каменистому дну, да и вода из-за смеси глины и песка не сияет кристальной чистотой.
Поодаль от полудикого пляжа дежурит "Уазик" со спасателями на случай экстренной помощи. Заведений поблизости нет – в карантин все свернули свою работу кроме тех кафе, что обслуживают постояльцев гостиниц в нескольких сотнях метров от общественного пляжа.
Как сегодня выглядит излюбленное место отдыха жителей республики, смотрите в нашем видео.