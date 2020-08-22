Невиданный Чарвак: как оживает после запрета главный курорт страны — видео

С 15 августа разрешено купаться в Чарвакском водохранилище. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в республике узбекистанцы отправились к акватории, чтобы насладиться плаванием в последние жаркие деньки уходящего лета.

В этом году привычного столпотворения на побережье нет — большинство отдыхающих все-таки избегают места массового скопления людей, так что привычных многочасовых изнуряющих пробок на курорт и гвалта у воды в этом сезоне не наблюдается.

Уровень воды в Чарваке заметно упал, оголив суглинистое дно и отодвинув береговую линию на десятки метров. Теперь до желанной влаги приходится преодолеть лишнее расстояние по каменистому дну, да и вода из-за смеси глины и песка не сияет кристальной чистотой.

Впрочем, немногие отдыхающие, приехавшие к водохранилищу на исходе лета, довольны и этим. Из развлечений привычные скутеры и катамараны, на которых куда приятно разбивать волны, чем лезть самому в мутную воду.

Поодаль от полудикого пляжа дежурит "Уазик" со спасателями на случай экстренной помощи. Заведений поблизости нет – в карантин все свернули свою работу кроме тех кафе, что обслуживают постояльцев гостиниц в нескольких сотнях метров от общественного пляжа.

Как сегодня выглядит излюбленное место отдыха жителей республики, смотрите в нашем видео.