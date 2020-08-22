22:36 22 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Видео

Невиданный Чарвак: как оживает после запрета главный курорт страны — видео

Получить короткую ссылку
27 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik . Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/16/14822268.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200822/14822334/Nevidannyy-Charvak-kak-ozhivaet-posle-zapreta-glavnyy-kurort-strany--video.html

С 15 августа разрешено купаться в Чарвакском водохранилище. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в республике узбекистанцы отправились к акватории, чтобы насладиться плаванием в последние жаркие деньки уходящего лета.

В этом году привычного столпотворения на побережье нет — большинство отдыхающих все-таки избегают места массового скопления людей, так что привычных многочасовых изнуряющих пробок на курорт и гвалта у воды в этом сезоне не наблюдается.

Уровень воды в Чарваке заметно упал, оголив суглинистое дно и отодвинув береговую линию на десятки метров. Теперь до желанной влаги приходится преодолеть лишнее расстояние по каменистому дну, да и вода из-за смеси глины и песка не сияет кристальной чистотой.

Открытия нового курорта SILK ROAD FAMILY RESORT на побережье Тудакуля
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Марсель под боком и "Синяя вечность": на Тудакуле открылся новый курорт
Впрочем, немногие отдыхающие, приехавшие к водохранилищу на исходе лета, довольны и этим. Из развлечений привычные скутеры и катамараны, на которых куда приятно разбивать волны, чем лезть самому в мутную воду.

Поодаль от полудикого пляжа дежурит "Уазик" со спасателями на случай экстренной помощи. Заведений поблизости нет – в карантин все свернули свою работу кроме тех кафе, что обслуживают постояльцев гостиниц в нескольких сотнях метров от общественного пляжа.

Как сегодня выглядит излюбленное место отдыха жителей республики, смотрите в нашем видео.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кувшины и лаганы
Вся культура Узбекистана в одной гостинице — убранство отеля "Ахсикент"
Отдыхающие на Чарвакском водохранилище
Невиданный Чарвак: как оживает после запрета главный курорт страны — видео
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться