Последствия взрыва под Дамаском - видео

Сирийская Арабская Республика осталась без электричества из-за взрыва, произошедшего на газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск.

В результате ЧП из строя вышли три электростанции.

Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем заявил, что взрыв мог быть террористическим актом.

Пожарные справились с возгоранием, а электроснабжение некоторых регионов, включая Дамаск, уже восстановлено. Власти обещают до конца дня полностью устранить последствия взрыва.