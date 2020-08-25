Последствия взрыва под Дамаском - видео

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Сирийская Арабская Республика осталась без электричества из-за взрыва, произошедшего на газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск.
В результате ЧП из строя вышли три электростанции.
Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем заявил, что взрыв мог быть террористическим актом.
Пожарные справились с возгоранием, а электроснабжение некоторых регионов, включая Дамаск, уже восстановлено. Власти обещают до конца дня полностью устранить последствия взрыва.