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Последствия взрыва под Дамаском - видео

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Сирийская Арабская Республика осталась без электричества из-за взрыва, произошедшего на газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск.

В результате ЧП из строя вышли три электростанции.

Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем заявил, что взрыв мог быть террористическим актом.

Пожарные справились с возгоранием, а электроснабжение некоторых регионов, включая Дамаск, уже восстановлено. Власти обещают до конца дня полностью устранить последствия взрыва.

Теги:
Сирия, Сирия, видеоролик, Видео



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