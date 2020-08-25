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Танкисты из Узбекистана вступают в борьбу на "АрМи-2020"

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Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (15)
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Танкисты из Узбекистана вступают в борьбу на "АрМи-2020"
Сборная Узбекистана участвует в соревнованиях по танковому биатлону второй год подряд. Дебют выдался впечатляющим: первое место во втором дивизионе.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=37539936&type=mp4
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PT1S
2020-08-25T13:00Z

Сборная Узбекистана участвует в соревнованиях по танковому биатлону второй год подряд. Дебют выдался впечатляющим: первое место во втором дивизионе.

Во второй день соревнований на старт выйдут четыре экипажа - из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. За баталиями на полигоне "Алабино" следите по нашей видеотрансляции.

Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (15)



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