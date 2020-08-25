Танкисты из Узбекистана вступают в борьбу на "АрМи-2020"

Во второй день соревнований на старт выйдут четыре экипажа - из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. За баталиями на полигоне "Алабино" следите по нашей видеотрансляции.
Сборная Узбекистана участвует в соревнованиях по танковому биатлону второй год подряд. Дебют выдался впечатляющим: первое место во втором дивизионе.
Во второй день соревнований на старт выйдут четыре экипажа - из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. За баталиями на полигоне "Алабино" следите по нашей видеотрансляции.
Сирийская Арабская Республика осталась без электричества из-за взрыва, произошедшего на газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск.
Накануне в Кабардино-Балкарии стартовало первое спецзадание международного cостязания "Эльбрусское кольцо-2020".
Президент Беларуси вместе со своим 15-летним сыном прилетел на вертолете в Дворец независимости — там накануне собрались митингующие.
Минобороны РФ опубликовало кадры торжественного открытия международного состязания "Мастер-оружейник-2020".
В ходе следствия шестерым лицам предъявлено обвинение по статьям 219 и 244 УК, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ротенберги уже возглавляли рейтинг самых богатых семей России в 2014 году и спустя шесть лет вновь вернулись на первое место.
Общая стоимость инвестиционного проекта по строительству Рабатской ГЭС на реке Аксу, Чаппасуйской ГЭС на реке Аксу и Тамшушской ГЭС на реке Акдарья-Аксу составляет 75,3 млн долларов.
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