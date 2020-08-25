Танкисты из Узбекистана вступают в борьбу на "АрМи-2020"

Сборная Узбекистана участвует в соревнованиях по танковому биатлону второй год подряд. Дебют выдался впечатляющим: первое место во втором дивизионе.

Во второй день соревнований на старт выйдут четыре экипажа - из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. За баталиями на полигоне "Алабино" следите по нашей видеотрансляции.