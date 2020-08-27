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Лавров о силах, провоцирующих белорусов на новый виток насилия - видео

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги встречи с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Смотрите видео.

Российский министр, сославшись на слова американского дипломата, рассказал о желании Вашингтона нормализации ситуации в Беларуси.

На встрече в Москве Биган также заявлял, что США не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг обстановки, сложившейся в стране, и призывают наладить диалог между властью и оппозицией Беларуси.

В свою очередь Лавров отметил, что никто извне не должен пытаться повлиять на ситуацию, а внешние игроки должны способствовать налаживанию диалога между политическими силами, но практика показывает, что определенные круги в некоторых странах не заинтересованы в нормализации обстановки и пытаются спровоцировать новый виток насилия в республике.

Теги:
видеоролик, Видео, Беларусь, Россия, Россия, Сергей Лавров



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