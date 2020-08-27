Омоновец из Беларуси, ставший героем мемов, — о взгляде силовиков на протесты

Белорусский сотрудник внутренних войск, который стал героем мемов, представил свою версию происходящего. Кадры, где он разводит руками рядом с лежащим на земле митингующим, буквально взорвали Интернет!

Какие только версии не выдвигали, что именно произошло: в соцсетях писали, что силовики сначала избили человека, а потом добивали лежачего.

Однако сам омоновец говорит, что дело было совсем не так. По его словам, мужчине стало плохо в автозаке, и он пытался оказать ему первую помощь.

Прохожие со стороны восприняли все не так, из-за чего стала распространяться дезинформация.

Рассказ сотрудника внутренних войск о том, как все было на самом деле, и о меме на самого себя, ставшим одним из самых популярных в интернет-пространстве, — смотрите в видео!