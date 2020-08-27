19:34 27 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Видео

Омоновец из Беларуси, ставший героем мемов, — о взгляде силовиков на протесты

Получить короткую ссылку
Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (38)
359 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Sputnik на русском
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/1b/14852249.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200827/14852329/Omonovets-iz-Belarusi-stavshiy-geroem-memov--o-vzglyade-silovikov-na-protesty.html

Белорусский сотрудник внутренних войск, который стал героем мемов, представил свою версию происходящего. Кадры, где он разводит руками рядом с лежащим на земле митингующим, буквально взорвали Интернет!

Какие только версии не выдвигали, что именно произошло: в соцсетях писали, что силовики сначала избили человека, а потом добивали лежачего.

YouTube / Политика сегодня: Россия США Украина
Лукашенко прилетел в резиденцию в Минске с оружием в руках — видео

Однако сам омоновец говорит, что дело было совсем не так. По его словам, мужчине стало плохо в автозаке, и он пытался оказать ему первую помощь. 

Прохожие со стороны восприняли все не так, из-за чего стала распространяться дезинформация. 

Рассказ сотрудника внутренних войск о том, как все было на самом деле, и о меме на самого себя, ставшим одним из самых популярных в интернет-пространстве, — смотрите в видео!

Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (38)
Теги:
Александр Лукашенко, протесты, Митинг, Президент, Беларусь



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ксения Бородина
Российские блогеры, зарабатывающие в Instagram больше всех - фотолента
Омоновец из Беларуси, ставший героем мемов, — о взгляде силовиков на протесты
Проект о порядке проведения митингов и демонстраций
Как, где и когда можно проводить демонстрации и митинги - проект закона



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться