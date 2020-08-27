"Красота, но нужно больше съездов к морю": Путин оценил трассу в Крыму

Новая четырехполосная автодорога свяжет восточное и западное побережье полуострова Крым — от Керчи через Симферополь до Севастополя. Общая протяженность трассы около 250 километров, а преодолеть ее можно примерно за три часа.
"Трасса хорошая, совсем другой уровень. Красота необыкновенная. Единственное, что нужно делать больше съездов к морю. Ведь не все едут напрямую до Симферополя - много отдыхающих на побережье. Нужно это предусмотреть", — отметил президент, проезжая по открывшемуся участку дороги.
Полностью завершить проект планируется к 2023 году, а затем продолжить развитие этой транспортной артерии, соединив ее с прилегающими населенными пунктами.