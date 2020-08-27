"Красота, но нужно больше съездов к морю": Путин оценил трассу в Крыму

Президент России Владимир Путин проехался по трассе "Таврида" за рулем лимузина "Аурус". Глава государства высоко оценил проделанную работу, но дал несколько советов по развитию этой транспортной магистрали.

Новая четырехполосная автодорога свяжет восточное и западное побережье полуострова Крым — от Керчи через Симферополь до Севастополя. Общая протяженность трассы около 250 километров, а преодолеть ее можно примерно за три часа.

"Трасса хорошая, совсем другой уровень. Красота необыкновенная. Единственное, что нужно делать больше съездов к морю. Ведь не все едут напрямую до Симферополя - много отдыхающих на побережье. Нужно это предусмотреть", — отметил президент, проезжая по открывшемуся участку дороги.

Полностью завершить проект планируется к 2023 году, а затем продолжить развитие этой транспортной артерии, соединив ее с прилегающими населенными пунктами.