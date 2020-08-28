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Толерантность XXI века: во Франции переименовали роман Кристи "Десять негритят"

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Инициатором выступил правнук знаменитой британской писательницы Джеймс Причард. По его словам, старое название романа не вписывается в нынешние реалии и может быть оскорбительным.

"Мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то", — заявил он.

Произведение назвали по-другому — "Их осталось десять". Также место действия перенесено с Негритянского острова на Солдатский.

Агата Кристи написала этот детектив в 1939 году, он моментально обрел популярность. 

Стоит отметить, что попытки переименовать произведение были и раньше. Так, к примеру, в 1940 году в США книга поступила в продажу под уже измененным названием — "И никого не стало".

В Великобритании между тем, откуда родом Агата Кристи, роман издавался под привычным названием "Десять негритят" до середины 1980-х. 

Подробности — в видеосюжете.

Теги:
Толерантность, Агата Кристи, Литература



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