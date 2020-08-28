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В знак дружбы и сотрудничества: ректор МГИМО получил орден "Дустлик"

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200828/14860887/V-znak-druzhby-i-sotrudnichestva-rektor-MGIMO-poluchil-orden-Dustlik.html

Ректор Московского института международных отношений Анатолий Торкунов награжден орденом "Дустлик" (Дружба) от имени президента Узбекистана.

В церемонии награждения принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов. Он зачитал текст указа президента республики Шавката Мирзиёева от 25 августа и вручил ректору МГИМО орден от его имени.

© Sputnik / Виталий Белоусов
Ректора МГИМО Анатолия Торкунова наградили орденом "Дустлик" — фото с церемонии
Глава дипмиссии подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Узбекистаном вышло на совершенно иной качественный уровень, особенно в гуманитарной сфере. Свидетельством тому может служить открытие в Ташкенте первого зарубежного филиала МГИМО, который будет готовить кадры для системы международных отношений.

Стоит напомнить, что орденом "Дустлик" ранее был удостоен ректор МГУ Виктор Садовничий во время визита в Ташкент на первый межвузовский форум двух стран.

Как прошла церемония, смотрите в нашем видео.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Ботиржон Асадов, Награда, МГИМО, Россия, Узбекистан



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