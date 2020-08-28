В знак дружбы и сотрудничества: ректор МГИМО получил орден "Дустлик"

В церемонии награждения принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов. Он зачитал текст указа президента республики Шавката Мирзиёева от 25 августа и вручил ректору МГИМО орден от его имени.

Глава дипмиссии подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Узбекистаном вышло на совершенно иной качественный уровень, особенно в гуманитарной сфере. Свидетельством тому может служить открытие в Ташкенте первого зарубежного филиала МГИМО, который будет готовить кадры для системы международных отношений.

Стоит напомнить, что орденом "Дустлик" ранее был удостоен ректор МГУ Виктор Садовничий во время визита в Ташкент на первый межвузовский форум двух стран.

Как прошла церемония, смотрите в нашем видео.