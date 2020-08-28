В знак дружбы и сотрудничества: ректор МГИМО получил орден "Дустлик"

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Ректор Московского института международных отношений Анатолий Торкунов награжден орденом "Дустлик" (Дружба) от имени президента Узбекистана.
В церемонии награждения принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов. Он зачитал текст указа президента республики Шавката Мирзиёева от 25 августа и вручил ректору МГИМО орден от его имени.
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Sputnik / Виталий Белоусов
Глава дипмиссии подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Узбекистаном вышло на совершенно иной качественный уровень, особенно в гуманитарной сфере. Свидетельством тому может служить открытие в Ташкенте первого зарубежного филиала МГИМО, который будет готовить кадры для системы международных отношений.
Стоит напомнить, что орденом "Дустлик" ранее был удостоен ректор МГУ Виктор Садовничий во время визита в Ташкент на первый межвузовский форум двух стран.
Как прошла церемония, смотрите в нашем видео.