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Российская гуманитарная помощь и медикаменты доставлены в больницы Ливана

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Содействие также оказала Всемирная организация здравоохранения. С ее помощью в три госбольницы республики был доставлен необходимый груз.

Россия отправила гуманитарную помощь и медикаменты в Ливан. Содействие также оказала Всемирная организация здравоохранения, которая помогла с доставкой груза в три государственные больницы Ливана. Уже около 60 тонн гуманитарной помощи было направлено в Бейрут со всего мира после взрыва 4 августа, который унёс жизни 200 человек. Более шести тысяч человек получили травмы и около 300 тысяч остались без крыши над головой. По словам генерального директора больницы Баабда, стране поможет любая возможная поддержка со стороны мирового сообщества.

Теги:
Россия, гуманитарная помощь, Ливан



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