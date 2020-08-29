Российская гуманитарная помощь и медикаменты доставлены в больницы Ливана

Россия отправила гуманитарную помощь и медикаменты в Ливан. Содействие также оказала Всемирная организация здравоохранения, которая помогла с доставкой груза в три государственные больницы Ливана. Уже около 60 тонн гуманитарной помощи было направлено в Бейрут со всего мира после взрыва 4 августа, который унёс жизни 200 человек. Более шести тысяч человек получили травмы и около 300 тысяч остались без крыши над головой. По словам генерального директора больницы Баабда, стране поможет любая возможная поддержка со стороны мирового сообщества.