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Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США у границы – видео

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Российский самолет приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик. Смотрите видео!

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

Американский самолет-разведчик RC-135 ВВС США в минувшую пятницу приблизился к границе России над нейтральными водами Черного моря. Для его перехвата в небо был поднят истребитель Су-27.

Российский самолет приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик.

После того, как американский самолет развернулся от российской границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Нарушения государственной границы России американским самолетом не было допущено.

Теги:
военные разведчики, разведчики, Россия, Россия, США, США, видеоролик, Видео



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