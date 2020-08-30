Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США у границы – видео

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.
Американский самолет-разведчик RC-135 ВВС США в минувшую пятницу приблизился к границе России над нейтральными водами Черного моря. Для его перехвата в небо был поднят истребитель Су-27.
Российский самолет приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик.
После того, как американский самолет развернулся от российской границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
Нарушения государственной границы России американским самолетом не было допущено.