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Преследование на танках: конкурс "Чистое небо" на "АрМИ-2020" - видео

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© Youtube / Минобороны России
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200830/14869417/Konkurs-Chistoe-nebo-na-ArMI-2020-video.html

На международном конкурсе "Чистое небо" АрМИ-2020 сохраняется интрига. Позади уже два этапа, но о явном распределении мест пока говорить рано. Смотрите видео!

Команда из Камбоджи продолжает удивлять своими успехами и по-прежнему остается в лидерах, несмотря на отсутствие опыта участия в подобных соревнованиях

Все решит заключительный этап "Гонка преследования".

Конкурс Военно-медицинская эстафета-2020 на АрМИ-2020
© Youtube / Минобороны России
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Прошедший этап "Спринтерская гонка" включал боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели.

Также из танкового пулемета необходимо было поразить мишени, имитирующие беспилотные летательные аппараты. Помимо этого, механикам-водителям БТР-82А нужно было быстро и безошибочно преодолеть трассу с препятствиями.

Теги:
танки, танк, АрМИ-2020, Армия, видеоролик, Видео



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