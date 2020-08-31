АрМИ-2020: Узбекистан взял "серебро" на конкурсе "Дорожный патруль" — видео

В конкурсе принимали участие представители РФ, Беларуси и Узбекистана.

По итогам соревнования лауреатом номинации "Разгон и торможение" стала российская сборная.

"Данный элемент выполнялся в ходе международного состязания впервые. На 150-метровой дистанции военный автоинспектор остановил служебный автомобиль за 98 сантиметров до момента лобового столкновения с препятствием, не вводя ее в неуправляемый занос. По правилам, экстренное торможение работающей машины на экстремальных оборотах можно начинать не ранее 30 метров до препятствия", — отметили в Минобороны РФ.

Второе место в данной номинации занял представитель из Узбекистана, третье — еще один россиянин.

Как прошли состязания и как поддерживали участников даже самые юные болельщики — смотрите в видео!

Напомним: конкурс "Дорожный патруль" в рамках Армейских международных игр завершится 2 сентября.