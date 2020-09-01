Сплотившись против общей беды: врачи из России посетили клинику в Намангане

В Узбекистане продолжает работу медики из РФ, которые в течение месяца будут консультировать местных специалистов и делиться с ними наработанным опытом.

Одна из групп находится в Наманганской области. Врачи разных профилей посещают ковидные центры и проводят осмотр наиболее сложных пациентов.

По словам первого замначальника регионального управления Минздрава Узбекистана Улугбека Батырова, опыт российских коллег востребован в республике и многие пациенты значительно быстрее идут на поправку после рекомендаций и советов специалистов.

В свою очередь врач-инфекционист из России Айдар Зайнуллин подчеркнул, что ситуация с COVID-19 неисключительная и схожа с тем, что он наблюдал в Казахстане.

"Болезнь проявляется так же, как и в других странах: есть и бессимптомные пациенты, и с легкой формой, и с тяжелой. К сожалению, тяжелых больных достаточно. В этих условиях важен индивидуальный подход, чтобы эффективно лечить не только саму вирусную пневмонию, но и сопутствующие хронические заболевания", — пояснил Зайнуллин.

Он добавил, что в целом регионы Узбекистана хорошо подготовлены к оказанию помощи инфицированным коронавирусом, а там, где наблюдается нехватка оборудования или медикаментов, эти вопросы оперативно решаются. По его словам, общая проблема сегодня как никогда сплотила страны, поэтому так важен диалог и обмен знаниями.

В ходе визита в очередную клинику гостям из России показали оснащение кабинетов и реанимаций, а также рассказали о методике лечения пациентов. Специалисты из РФ проконсультировали коллег по отдельным сложным вопросам на основании опыта, полученного у себя на родине.

Подробнее о работе специалистов в Наманганской области смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.