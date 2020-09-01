Лавров предложил способ решения ситуации в Беларуси

Глава МИД РФ отметил, что Россия будет руководствоваться международным правом своими обязательствами в отношении Союзного государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко предложил решение, которое, по мнению Москвы, поможет в урегулировании ситуации в республике.

По словам российского главы МИД, Беларуси необходима форма, при которой можно наладить диалог между властью и обществом, а также обсудить все вопросы, волнующие граждан.

Лавров отметил, что вмешательство извне в дела Беларуси недопустимо, а Россия будет руководствоваться международным правом и своими обязательствами в отношении Союзного государства.