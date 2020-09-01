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Финал музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" — прямая трансляция

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200901/14888660/Final-muzykalnogo-festivalya-Doroga-na-Yaltu--pryamaya-translyatsiya.html
Финал музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" — прямая трансляция
Финал международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" проходит в Крыму 1 сентября.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=98116666&type=mp4
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/01/14888527.jpg
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PT1S
2020-09-01T22:00Z

Финал международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" проходит в Крыму 1 сентября.

Музыканты со всего мира исполнят на главной набережной Ялты лучшие советские музыкальные произведения о Великой Отечественной войне. Сильнейшие из конкурсантов поборются за победу и денежные призы.

В состав жюри вошли известные российские музыканты, актеры, деятели культуры и искусств. Председатель жюри — народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Напомним, полуфинал фестиваля прошел накануне Дня Победы — 8 мая. Из-за пандемии коронавируса он был организован в онлайн-формате.

Теги:
Великая Отечественная война, песни, музыканты, музыка, Ялта, Крым, фестиваль



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