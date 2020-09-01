Финал музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" — прямая трансляция

Финал международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" проходит в Крыму 1 сентября.

Музыканты со всего мира исполнят на главной набережной Ялты лучшие советские музыкальные произведения о Великой Отечественной войне. Сильнейшие из конкурсантов поборются за победу и денежные призы.

В состав жюри вошли известные российские музыканты, актеры, деятели культуры и искусств. Председатель жюри — народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Напомним, полуфинал фестиваля прошел накануне Дня Победы — 8 мая. Из-за пандемии коронавируса он был организован в онлайн-формате.