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Учат в школе, учат в школе: как в странах СНГ отметили День знаний — видео

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Во многих странах постсоветского пространства учебный год начался традиционно 1 сентября. Однако из-за пандемии COVID-19 учебный процесс все же пришлось скорректировать.

Так, например, в Кыргызстане и Казахстане большая часть школьников и студентов пока осталась на удаленке.

В Беларуси, Абхазии, Литве и России учебный год стартовал в штатном режиме, однако при строгом соблюдении санитарных норм.

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Мы не имеем права превращать школы в очаг эпидемии" - Шадманов

Как прошел один из самых волнительных дней для каждого школьника в государствах СНГ — смотрите в видео!

Напомним: в Узбекистане новый учебный год, согласно распоряжению президента, начнется 14 сентября.

Власти республики приняли решение организовать учебный процесс в школах одновременно двумя способами — в традиционной форме, как хотели многие родители, и в дистанционной форме.

Между тем Минздрав Узбекистана разработал перечень временных санитарно-эпидемиологических требований для организации учебного процесса во всех образовательных учреждениях страны на период пандемии COVID-19.

Ознакомиться с ними можно здесь.

Теги:
День знаний, 1 сентября, СНГ, школьники, школа



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