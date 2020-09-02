Учат в школе, учат в школе: как в странах СНГ отметили День знаний — видео

Во многих странах постсоветского пространства учебный год начался традиционно 1 сентября. Однако из-за пандемии COVID-19 учебный процесс все же пришлось скорректировать.

Так, например, в Кыргызстане и Казахстане большая часть школьников и студентов пока осталась на удаленке.

В Беларуси, Абхазии, Литве и России учебный год стартовал в штатном режиме, однако при строгом соблюдении санитарных норм.

Как прошел один из самых волнительных дней для каждого школьника в государствах СНГ — смотрите в видео!

Напомним: в Узбекистане новый учебный год, согласно распоряжению президента, начнется 14 сентября.

Власти республики приняли решение организовать учебный процесс в школах одновременно двумя способами — в традиционной форме, как хотели многие родители, и в дистанционной форме.

Между тем Минздрав Узбекистана разработал перечень временных санитарно-эпидемиологических требований для организации учебного процесса во всех образовательных учреждениях страны на период пандемии COVID-19.

Ознакомиться с ними можно здесь.