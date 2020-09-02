Лукашенко об отношениях с Западом: "Европа и США спят и видят, чтобы я сдох"

Президент Беларуси рассказал, что никогда не отворачивался от России. Он назвал "медийной выдумкой" заявления о том, что он "повернулся на Запад".

По словам Лукашенко, это была часть его многовекторной политики, которую он "проводил, насколько это было возможно".

"Вы думаете, что я не понимаю, что я сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке? Да они спят и видят, чтобы я где-то сдох, как они кричали в воскресенье. <...> Вот это их политика", — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что все прекрасно видел.

"Но мне надо было спасти страну, мне надо было выживать в то время, как меня не понимали у вас (в России. — Sputnik)", — поделился Лукашенко.

Полный комментарий президента Беларуси смотрите в видео!