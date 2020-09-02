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Лукашенко об отношениях с Западом: "Европа и США спят и видят, чтобы я сдох"

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Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (42)
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Президент Беларуси рассказал, что никогда не отворачивался от России. Он назвал "медийной выдумкой" заявления о том, что он "повернулся на Запад".

По словам Лукашенко, это была часть его многовекторной политики, которую он "проводил, насколько это было возможно".

"Вы думаете, что я не понимаю, что я сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке? Да они спят и видят, чтобы я где-то сдох, как они кричали в воскресенье. <...> Вот это их политика", — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что все прекрасно видел.

"Но мне надо было спасти страну, мне надо было выживать в то время, как меня не понимали у вас (в России. — Sputnik)", — поделился Лукашенко.

Полный комментарий президента Беларуси смотрите в видео!

Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (42)
Теги:
Запад, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, протесты, Митинг, Беларусь



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