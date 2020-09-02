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Под музыку в добрый путь: тестовый рейс по ферганскому ж/д кольцу — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200902/14894570/Pod-muzyku-v-dobryy-put-testovyy-reys-po-ferganskomu-zhd-koltsu--video.html

В Ферганской долине все готово к запуску кольцевого железнодорожного сообщения между городами трех областей – Наманганской, Андижанской и Ферганской. Тестовый состав торжественно проехал по новой магистрали.

Протяженность линии составляет 331,6 километра. Полный оборот на экспрессе займет менее 6 часов, а если ехать на обычном поезде с частыми остановками – 7,5 часа.

Проект кольцевой железной дороги в Ферганской долине
© Sputnik /
Через всю Ферганскую долину на одном поезде - проект
Первыми прокатиться на экспрессе смогли местные старейшины, представители региональных администраций и журналисты. Регулярное сообщение планируется открыть в ближайшее время.

Транспортная артерия позволит значительно повысить пассажиропоток и объемы грузоперевозок, а использование электровозов вместо дизельных машин улучшит экологическую ситуацию в региона.

Как выглядит новая дорога, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.




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