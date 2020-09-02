Под музыку в добрый путь: тестовый рейс по ферганскому ж/д кольцу — видео

В Ферганской долине все готово к запуску кольцевого железнодорожного сообщения между городами трех областей – Наманганской, Андижанской и Ферганской. Тестовый состав торжественно проехал по новой магистрали.

Протяженность линии составляет 331,6 километра. Полный оборот на экспрессе займет менее 6 часов, а если ехать на обычном поезде с частыми остановками – 7,5 часа.

Первыми прокатиться на экспрессе смогли местные старейшины, представители региональных администраций и журналисты. Регулярное сообщение планируется открыть в ближайшее время.

Транспортная артерия позволит значительно повысить пассажиропоток и объемы грузоперевозок, а использование электровозов вместо дизельных машин улучшит экологическую ситуацию в региона.

Как выглядит новая дорога, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.