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В Ташкенте возложили цветы в годовщину окончания Второй мировой

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Тема:
Торжества по случаю 75-летия Великой Победы (16)
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Церемония состоялась в мемориальном комплексе "Братские могилы" на Волгоградском кладбище узбекской столицы.

В 2020 году отмечается юбилей Победы над фашизмом. Основные торжества состоялись 9 мая в ознаменовании завершения Великой Отечественной войны. Третьего сентября в России и во всем мире проходят мероприятия по случаю завершения Второй мировой, когда о своей капитуляции объявила Япония.

В Ташкенте по случаю этой даты также возложили цветы к мемориалу на Волгоградском кладбище. Среди участников церемонии - руководитель представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Михаил Вождаев, Временный поверенный в делах России в Узбекистане Вадим Митрофанов, а также председатель Республиканского русского культурного центра Сергей Миронов.

Также в мероприятии участвовали представители национальных диаспор Татарстана и Башкортостана.

Из-за эпидемии коронавируса возложение прошло в сжатом формате и при соблюдении необходимых санитарных норм.

Тема:
Торжества по случаю 75-летия Великой Победы (16)
Теги:
Россотрудничество, память, Ташкент



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В Ташкенте возложили цветы в годовщину окончания Второй мировой
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