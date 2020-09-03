В Ташкенте возложили цветы в годовщину окончания Второй мировой

В 2020 году отмечается юбилей Победы над фашизмом. Основные торжества состоялись 9 мая в ознаменовании завершения Великой Отечественной войны. Третьего сентября в России и во всем мире проходят мероприятия по случаю завершения Второй мировой, когда о своей капитуляции объявила Япония.

В Ташкенте по случаю этой даты также возложили цветы к мемориалу на Волгоградском кладбище. Среди участников церемонии - руководитель представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Михаил Вождаев, Временный поверенный в делах России в Узбекистане Вадим Митрофанов, а также председатель Республиканского русского культурного центра Сергей Миронов.

Также в мероприятии участвовали представители национальных диаспор Татарстана и Башкортостана.

Из-за эпидемии коронавируса возложение прошло в сжатом формате и при соблюдении необходимых санитарных норм.