Оле-оле — абитуриенты, вперед: как сдают экзамены на "Пахтакоре"

Всего в стране выделено 65 площадок для проведения тестовых испытаний – в основном это парки, скверы и стадионы. В Ташкенте таких локаций шесть, в том числе стадион "Пахтакор", где одновременно могут разместиться около двух тысяч человек.
Парты в парке: как Ташкент готовится к вступительным экзаменам — видео >>
Экзамены проводятся в две смены – с 8.00 и с 17.00. Всех абитуриентов перед входом обязательно проверяют и досматривают, а также измеряют каждому температуру. Если заболевших пока не выявлено, то пытавшихся пронести с собой гаджеты все-таки несколько человек нашлось. Теперь они смогут поступить в высшее учебное заведение лишь на следующий год.
Пока юноши и девушки решают задания, их родители с нетерпением ожидают их за оградой стадиона.
Многие абитуриенты признаются, что такая форма тестирования на свежем воздухе им нравится больше, чем привычная и скучная процедура в классах и аудиториях.
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