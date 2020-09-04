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Оле-оле — абитуриенты, вперед: как сдают экзамены на "Пахтакоре"

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200904/14903128/Ole-ole--abiturienty-vpered-kak-sdayut-ekzameny-na-Pakhtakore.html

В Узбекистане с 2 сентября начались вступительные экзамены в вузы республики. Из-за эпидемии коронавируса тестирование решили проводить на открытом воздухе.

Всего в стране выделено 65 площадок для проведения тестовых испытаний – в основном это парки, скверы и стадионы. В Ташкенте таких локаций шесть, в том числе стадион "Пахтакор", где одновременно могут разместиться около двух тысяч человек.

Парты в парке: как Ташкент готовится к вступительным экзаменам — видео >>

Экзамены проводятся в две смены – с 8.00 и с 17.00. Всех абитуриентов перед входом обязательно проверяют и досматривают, а также измеряют каждому температуру. Если заболевших пока не выявлено, то пытавшихся пронести с собой гаджеты все-таки несколько человек нашлось. Теперь они смогут поступить в высшее учебное заведение лишь на следующий год.

Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование
© Sputnik /
Где, как и когда пройдут вступительные экзамены
Места для сдающих оборудованы с учетом санитарных норм. Кроме того, каждый абитуриент на входе получает маску и перчатки. За процессом пристально наблюдают десятки камер.

Пока юноши и девушки решают задания, их родители с нетерпением ожидают их за оградой стадиона.

Многие абитуриенты признаются, что такая форма тестирования на свежем воздухе им нравится больше, чем привычная и скучная процедура в классах и аудиториях.

О вступительной кампании в период пандемии смотрите сюжет Sputnik Узбекистан.

Теги:
коронавирус, вступительные экзамены, Ташкент, Узбекистан



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