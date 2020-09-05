Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса — видео

Министр обороны России Сергей Шойгу одним из первых сделал прививку вакциной от COVID-19, разработанной в РФ, и презентовал препарат зарубежным коллегам.

Шойгу привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", после чего встретился с членами иностранных делегаций в подмосковном парке "Патриот".

Минобороны РФ показало препарат главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии. Во время презентации была предоставлена подробная информация о комплексе мероприятий в рамках разработки и испытания вакцины, а также порядке проведения вакцинации.

По данным пресс-службы Минобороны, многие главы зарубежных военных ведомств "выразили заинтересованность" в получении вакцины.

Напомним, Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что вторая вакцина появится в стране уже в сентябре.