16:09 05 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Видео

Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса — видео

Получить короткую ссылку
67 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/05/14912517.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200905/14912546/Sergey-Shoygu-privilsya-rossiyskoy-vaktsinoy-ot-koronavirusa--video.html

Министр обороны России Сергей Шойгу одним из первых сделал прививку вакциной от COVID-19, разработанной в РФ, и презентовал препарат зарубежным коллегам.

Шойгу привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", после чего встретился с членами иностранных делегаций в подмосковном парке "Патриот".

© Sputnik / AFK Sistema
В РФ продолжаются испытания вакцины от COVID-19 — 25% добровольцев получат плацебо
Минобороны РФ показало препарат главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии. Во время презентации была предоставлена подробная информация о комплексе мероприятий в рамках разработки и испытания вакцины, а также порядке проведения вакцинации.

По данным пресс-службы Минобороны, многие главы зарубежных военных ведомств "выразили заинтересованность" в получении вакцины.

Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре Гамалеи
© Sputnik / Владимир Песня
The Lancet опубликовал результаты исследований российской вакцины Sputnik V
Напомним, Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). 

РФПИ получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что вторая вакцина появится в стране уже в сентябре.

Теги:
пандемия, прививки, вакцинация, Вакцина, Россия, Сергей Шойгу



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок The Hitchhiker шведского фотографа Magnus Lundgren, победивший в категории Animal Behaviour.
Дикая природа глазами фотографов
Шойгу сделал прививку от коронавируса
Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса — видео
Работа школ во время эпидемии коронавируса - правила и требования
Учиться и не заразиться: меры санитарной безопасности в школе



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться