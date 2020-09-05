Цветы, игрушки и вода: траурная акция в память о жертвах теракта в Беслане

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Осетия в эти дни вспоминает жертв теракта в школе Беслана. Как проходило траурное мероприятие в Цхинвале — смотрите в видео.
На главной площади Цхинвала прошла акция в день траура по жертвам теракта в Беслане. В ней приняли участие несколько сотен жителей республики, пишет Sputnik Южная Осетия.
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Sputnik / Владимир Трефилов
Первого сентября 2004 года банда боевиков захватила школу №1 в Беслане и взяла в заложники более 1 100 учащихся, их родных и педагогов. Развязка наступила 3 сентября, когда в спортзале школы произошли два мощных взрыва. С обеих сторон началась беспорядочная стрельба, из окон и образовавшегося в стене пролома стали выпрыгивать заложники.
Жертвами трагедии стали 334 человека, 186 из которых — дети. Погибли также сотрудники силовых структур и МЧС. Ранения получили 810 человек.