Над городом и пробками: метро Ташкента выбралось из-под земли — видео

Жители узбекской столицы осваивают новую линию метро – надземную. В канун Дня независимости президент Шавкат Мирзиёев открыл первый участок будущей кольцевой линии от станции "Дустлик-2" до рынка "Куйлюк".

На отрезке протяженностью 11 километров расположены семь станций, между которыми в каждом направлении курсируют по два современных состава российского производства. Весь путь займет не более 20 минут.

Это лишь первый этап реализации глобального проекта большой кольцевой надземной линии ташкентского метро. Всего на кольце будет 35 станций, а общая длина маршрута составит более 50 километров.

Сотрудники "Узбекистан темир йуллари" уверены, что новый участок транспортной сети существенно разгрузит улицы столицы, а поездка по городу в таком необычном режиме еще больше популяризирует метро.

Приглашаем вас на небольшую видеоэкскурсию по новым станциям.