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Над городом и пробками: метро Ташкента выбралось из-под земли — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200906/14916900/Nad-gorodom-i-probkami-metro-Tashkenta-vybralos-iz-pod-zemli--video.html

Жители узбекской столицы осваивают новую линию метро – надземную. В канун Дня независимости президент Шавкат Мирзиёев открыл первый участок будущей кольцевой линии от станции "Дустлик-2" до рынка "Куйлюк".

На отрезке протяженностью 11 километров расположены семь станций, между которыми в каждом направлении курсируют по два современных состава российского производства. Весь путь займет не более 20 минут.

Пресс-служба президента
Глава республики проехал по первой надземной линии метро
Это лишь первый этап реализации глобального проекта большой кольцевой надземной линии ташкентского метро. Всего на кольце будет 35 станций, а общая длина маршрута составит более 50 километров.

Сотрудники "Узбекистан темир йуллари" уверены, что новый участок транспортной сети существенно разгрузит улицы столицы, а поездка по городу в таком необычном режиме еще больше популяризирует метро.

Приглашаем вас на небольшую видеоэкскурсию по новым станциям.

Теги:
транспорт, Метро, Ташкент



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