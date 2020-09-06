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В России незрячий дайвер погрузился на глубину 30 м и стал рекордсменом — видео

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Дмитрий Клюквин — единственный незрячий сертифицированный дайвер в РФ. Несмотря на недуг, мужчина ведет активный образ жизни и увлекается разными видами спорта.

На днях Дмитрий установил рекорд среди спортсменов с нарушением зрения, погрузившись самостоятельно в Черное море на глубину 30 метров.

Как это было — смотрите в видео!

Теги:
Черное море, рекорд, Россия



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