В России незрячий дайвер погрузился на глубину 30 м и стал рекордсменом — видео

Главные темы

Министр энергетики Узбекистана возглавит Федерацию гребли и каноэ — НОК Ранее Алишер Султанов избирался председателем Федерации шахмат (2013 год), а также президентом (2017 год) и вице-президентом (2018) Национального олимпийского комитета. 39

Uzbekistan Airways объявила о запуске двух рейсов в Нью-Йорк — даты Стоимость билета в одну сторону начинается от 10 миллиона 244 тысяч сумов. О том, как их можно приобрести, читайте в материале. 519