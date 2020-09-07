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На Тайване воздушный змей унес 3-летнего ребенка в небо — жуткие кадры

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YouTube / 張哲生
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200907/14923184/Na-Tayvane-vozdushnyy-zmey-unes-3-letnego-rebenka-v-nebo--zhutkie-kadry.html

Инцидент произошел во время фестиваля "Города ветров". Маленькая девочка запуталась в хвосте огромного воздушного змея, порывами ветра ее подняло в воздух.

Ребенок оказался в нескольких метрах над землей. В воздухе малышка пробыла примерно полминуты.

Ее удалось поймать и спустить на землю.

После этого девочку госпитализировали с легкими ссадинами на лице и шее.

Теги:
ребенок, воздушный змей, Тайвань



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