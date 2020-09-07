На Тайване воздушный змей унес 3-летнего ребенка в небо — жуткие кадры

Ребенок оказался в нескольких метрах над землей. В воздухе малышка пробыла примерно полминуты.
Ее удалось поймать и спустить на землю.
После этого девочку госпитализировали с легкими ссадинами на лице и шее.
Инцидент произошел во время фестиваля "Города ветров". Маленькая девочка запуталась в хвосте огромного воздушного змея, порывами ветра ее подняло в воздух.
Ребенок оказался в нескольких метрах над землей. В воздухе малышка пробыла примерно полминуты.
Ее удалось поймать и спустить на землю.
После этого девочку госпитализировали с легкими ссадинами на лице и шее.
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