На Тайване воздушный змей унес 3-летнего ребенка в небо — жуткие кадры

Инцидент произошел во время фестиваля "Города ветров". Маленькая девочка запуталась в хвосте огромного воздушного змея, порывами ветра ее подняло в воздух.

Ребенок оказался в нескольких метрах над землей. В воздухе малышка пробыла примерно полминуты.

Ее удалось поймать и спустить на землю.

После этого девочку госпитализировали с легкими ссадинами на лице и шее.