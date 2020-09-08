Военные РФ перехватили бомбардировщики НАТО у своих границ — в США возмущены

Полеты авиации НАТО у российских границ сильно участились: по сравнению с прошлым годом, на 30% стала интенсивнее авиаразведка, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, бомбардировщики альянса отрабатывают нанесение ракетных ударов по территории РФ.

Ответ российской стороны, в свою очередь, тоже не заставляет себя долго ждать — истребители ВС РФ регулярно поднимаются в воздух для перехвата самолетов НАТО, и это вызывает возмущение у США.

В частности, американское издание Washington Examiner, анализируя воздушные данные инциденты, обвинило Россию в якобы агрессивном поведении и призвало командование НАТО усилить охрану своих B-52, а также учесть предыдущие ошибки в организации полетов военной авиации.

В РФ все обвинения, разумеется, отвергли и заявили, что полеты американских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, вблизи российских границ ведут к эскалации напряженности и ставят под угрозу безопасность во всем мире.

Подробности — в видео.