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Военные РФ перехватили бомбардировщики НАТО у своих границ — в США возмущены

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Полеты авиации НАТО у российских границ сильно участились: по сравнению с прошлым годом, на 30% стала интенсивнее авиаразведка, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, бомбардировщики альянса отрабатывают нанесение ракетных ударов по территории РФ.

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Ответ российской стороны, в свою очередь, тоже не заставляет себя долго ждать — истребители ВС РФ регулярно поднимаются в воздух для перехвата самолетов НАТО, и это вызывает возмущение у США.

В частности, американское издание Washington Examiner, анализируя воздушные данные инциденты, обвинило Россию в якобы агрессивном поведении и призвало командование НАТО усилить охрану своих B-52, а также учесть предыдущие ошибки в организации полетов военной авиации.

В РФ все обвинения, разумеется, отвергли и заявили, что полеты американских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, вблизи российских границ ведут к эскалации напряженности и ставят под угрозу безопасность во всем мире.

Подробности — в видео.

Теги:
границы, НАТО, Минобороны РФ, США



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